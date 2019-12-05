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Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Şule Çet davasına ilişkin, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz." dedi.

Merve Yıldızalp   | 05.12.2019
Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ne katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Şule Çet davasına ilişkin, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz." dedi.

Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un tutuklanmasına ilişkin, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması." ifadelerini kullandı.

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