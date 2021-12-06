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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Nevşehir Valisi Becel'in tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' oldu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Behçet Alkan   | 06.12.2021
Nevşehir Valisi Becel'in tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' oldu Fotoğraf: Alpaslan Körükcü/AA

Nevşehir

Becel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.

Vali Becel, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın, "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Becel, "Üç farklı kategoride birbirinden değerli fotoğraflara oy verdik. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yaklaşan yeni yılını kutlamak istiyorum. 2022'nin özellikle ülkemiz için güzellikler getirmesini diliyorum. AA'nın geleneksel hale gelen bu uygulamasının sürmesini diliyorum." dedi.

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