Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Konya
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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