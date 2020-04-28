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Türkiye

Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Melike Keskin   | 28.04.2020
Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek

Konya

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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