Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
118,921.25
Altın
1,890.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra yeniden cuma namazı kılınıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
logo
Türkiye

Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemeye çalışırken öldürüp, hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Savaş Güler   | 24.07.2020
Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Konya

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemeye çalışırken öldürüp, hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın görüldüğü 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya üzerinde yapılan incelemenin ardından Şeker'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Şeker, 16 Eylül'de 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Olay

Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsünden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Olay yerindeki kan izlerini takiple ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına alınan Şeker tutuklanmıştı.

Şeker hakkında hazırlanan iddianamede sanık için "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'la duygusal olarak 'daha iyi başa çıktı'
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti

Benzer haberler

Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

NATO AWACS uçağı ve personeli Konya'daki görevine başladı

Konya'nın meşhur Kembos peyniri mağarada olgunlaşıyor

Emekli Abdullah amcanın üç tekerli 'motor limuzini' ilgi çekiyor

Emekli Abdullah amcanın üç tekerli 'motor limuzini' ilgi çekiyor
Konya merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Kafasındaki büyük kitleden yaşamaz denilen Hale bebek yaşama tutundu

Kafasındaki büyük kitleden yaşamaz denilen Hale bebek yaşama tutundu