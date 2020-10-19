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Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in avukatları, karara itiraz etti.

Savaş Güler   | 19.10.2020
Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz

Konya

Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Kadir Şeker için istinaf mahkemesine itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi.

Ayrıntılı istinaf dilekçesini de gerekçeli kararın tebliğinden sonra sunacaklarını ifade eden Aladağ, "Cumhuriyet savcısı mütalaasında, haksız tahrik indirimi azami hadden uygulanarak, asgari cezanın verilmesini talep etmişti. Mahkeme heyetinin ise bu asgari hadden uzaklaştığını öngörüyoruz. Heyet, Şeker'e 12 yıl 6 ay değil, 15 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi yapıldıktan sonra ceza 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. Yani mahkeme, savcı mütalaasının aksine karar verdi. Bu nedenle karara itiraz ettik." ifadelerini kullandı.

Aladağ, Şeker'in tutukluluk haline de itiraz ettiklerini bildirdi.

Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da itirazda bulunmuştu.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. 

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Şeker, 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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