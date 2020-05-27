Euro
7.46
Dolar
6.78
BIST 100
104,736.10
Altın
1,708.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Konya'da, parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Melike Keskin   | 27.05.2020
Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Konya

Konya'da, parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkan Şeker'in, tutukluluk hali bugün yeniden değerlendirildi.

Sanık Şeker’in, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Şeker, mahkemede ilk ifadesini 24 Haziran'da verecek.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek, Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bini geçti
Sağlık Bakanlığından normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik yeni rehber
Tunus'un sembollerinden Habib Burgiba Caddesi salgının izlerini silmeye çalışıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 370 bini aştı
'Yeni normal' dönemde evden çalışmaya sıkça başvurulacak

Benzer haberler

Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek

Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek