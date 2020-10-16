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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Türkiye

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz

Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Melike Keskin   | 16.10.2020
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz

Konya

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

Başsavcılık itirazda bulundu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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