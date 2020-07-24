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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Turgay Konuralp, Efsun Erbalaban Yılmaz   | 24.07.2020
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Turgay Konuralp/AA

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozer ile müdahale etti. 

Bakan Pakdemirli söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti. 

Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti. 

Bakan Pakdemirli'nin havadan helikopterle koordine ettiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. 

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

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