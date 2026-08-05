Rusya Devlet Başkanı Putin, ordunun komuta kademesindeki atamaları açıkladı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile "Merkez" ve "Doğu" kuvvetler grupları komutanları yer aldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'da yürüttükleri "özel askeri operasyonda" elde edilen deneyimler doğrultusunda Savunma Bakanlığının yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Yakında silah siparişleri ve tedarikiyle ilgili süreçlerin tek merkezden yönetilmesi konusunda karar alındığına işaret eden Putin, söz konusu alandaki çalışmalardan Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Sançık'ın sorumlu olduğu bilgisini paylaştı.

Putin, "Savunma Bakanının önerisi doğrultusunda, ordunun cephe arkasındaki tüm hizmetlerin (lojistik ve ikmal) tek elde toplanması kararlaştırıldı. Mevcut koşullarda bu da oldukça askeri bir çalışma. Bu göreve Valeriy Solodçuk atandı." ifadelerini kullandı.

"Merkez" Kuvvetler Grubu'nun Donetsk bölgesindeki çatışmalarda önemli görevler yerine getirdiğini dile getiren Putin, bu grubun komutanlık görevinin Andrey İvanayev'e verildiğini kaydetti.

Başkan Putin, Petr Bolgarev'in de Doğu Kuvvetler Grubu Komutanı olarak atandığını aktardı.

Rus ordusunda İnsansız Sistemler Kuvvetlerinin oluşturulmaya devam ettiğine değinen Putin, bu kuvvetlerin başına Denis Lyamin'in getirildiğini bildirdi.