İsrail, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na geniş çaplı baskın düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, sabah erken saatlerde düzenlediği baskında 30'dan fazla askeri araç ve 10 buldozerle kampa girdi.

Askeri araçlar, buldozerler ve askerler, kampın mahallelerinde yoğun şekilde konuşlandı.

Darp ve gözaltı

Baskını takip eden Muhammed Semrin isimli basın mensubu İsrail askerlerince darbedildi.

İsrail güçleri ayrıca bölge sakinlerinden biri 53 yaşında 2 Filistinliyi de darbetti. İsrail ordusuna ait askeri araç kamp çevresinde bir Filistinliye çarptı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerinin Kalendiya kampında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan iki kişiye müdahale ettiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Devam eden baskın sırasında aralarında 2018'de Kalendiya Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerince öldürülen Leys Şuani'nin babasının da olduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına alan İsrail askerleri, bazı Filistinlileri de alıkoydu.

İsrail askerleri, baskın düzenledikleri Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinli genci darbetti

İsrail askerleri, baskın düzenledikleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinli bir gence darbederek gözaltına aldı.

Filistin kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinden bu yana Kalendiya Mülteci Kampı’na geniş çaplı baskınlar düzenliyor.

Baskınlarda çok sayıda İsrail askeri bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı’nda gözaltına almadan önce Filistinli bir genci darbetti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, 10 İsrail askerinin Filistinli bir gencin etrafını sararak gözaltına almaya çalıştığı dikkati çekiyor.

Görüntülerde, silahlı İsrail askerlerinin Filistinli genci darbederek yere yatırdığı, yumrukladığı ve ardından dizleriyle üzerine bastırarak gözaltına aldığı görülüyor.

Ayrım Duvarı'nda açılan geçitlerden askeri takviyeler yapıldı

WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu ayrıca buldozerle kamptaki bir oto yıkama tesisini yıktı.

Ayrım (Utanç) Duvarı'nın bazı bölümlerinde açtıkları geçitlerden kamptaki Havaalanı Mahallesi ile Kalendiya Eğitim Enstitüsü çevresine kadar askeri takviyeleri sevke devam edildi.

Ayrım Duvarı'nda açılan geçitler, bölgeye daha fazla askeri araç ve birliğin girişini kolaylaştırdı.

Kamptaki bir ev askeri karargaha çevrildi

İsrail güçleri ayrıca bir evi askeri karargaha çevirdi.

Filistinli Mansur ailesinin evini boşaltan İsrail güçleri, konutu askeri karargaha çevirdi.

Sabah ezanı ve namazı engellendi

Kudüs Valiliği yaptığı açıklamada, kutular, ekipmanlar ve haritalar taşıyan araçların kampa sevk edildiğini, kampta baskın ve arama faaliyetlerine başlandığını ifade etti.

Kamptaki Halk Komitesi Merkezine de baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, ayrıca bazı Filistinlileri evlerinden çıkmaya zorladığı kaydedildi.

İsrail güçleri kamptaki camilerde sabah ezanının okunmasını ve namaz kılınmasını engelledi.

İsrail ordusunun bazı bölge sakinlerine gönderdiği mesajlarda, "kampta geniş çaplı askeri operasyon başlatıldığı" bildirildi.

İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'nın yanı sıra kampa mücavir Kefr Akab ile Ram beldelerine de baskın düzenlemişti.

Askeri araçların yoğun şekilde konuşlandırıldığı Kefr Akab'da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Ram kasabasında bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

Filistin Dışişleri Bakanı: Kudüs, İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, işgal altındaki Kudüs'ün İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şahin, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çeken Şahin, "Kudüs, İsrail saldırılarının en tehlikeli aşamasıyla karşı karşıya." dedi.

İsrail'in Kudüs'teki ihlal ve uygulamalarının önüne geçilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunan Şahin, Kudüs'ün korunması ve Filistinlilerin topraklarında tutunabilmeleri için net uygulama mekanizmaları içeren bir "ortak kurtarma planına" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Filistin halkının Gazze'de soykırıma maruz kaldığını vurgulayan Şahin, işgal altındaki Kudüs'te ise yasa dışı yerleşim politikalarını hayata geçirme adımlarının hız kazandığına işaret etti.

İsrail'den hesap sorulmadığı için 70 yıldır Kudüs'te trajedilerin yaşandığını dile getiren Şahin, "Bugün değişen şey, bu politikaların uygulanma hızı ve İsrail'in herhangi bir siyasi, diplomatik veya ekonomik bedel ödemeyeceğine olan güvenidir." dedi.

Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Şahin, İsrail'in Kudüs üzerinde iddia edilen egemenliğini tanıma veya bunu meşrulaştırma girişimlerinin tamamının uluslararası hukuk uyarınca geçersiz olduğunu vurguladı.

Amman'daki "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı", Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililer ile Arap Birliği Genel Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.