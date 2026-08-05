Futbolda Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu

Metin Arslancan
05 Ağustos 2026•Güncelleme: 05 Ağustos 2026
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı final müsabakaları hariç tüm turların "tek maç eleme usulüne" göre oynanacağı Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekilde:
1. eleme turu: 15, 16, 17 Eylül
2. eleme turu: 6, 7, 8 Ekim
3. eleme turu: 27, 28, 29 Ekim
4. eleme turu: 1, 2, 3 Aralık
5. eleme turu: 15, 16, 17 Aralık / 22, 23, 24 Aralık
Son 16 turu: 12, 13, 14 Ocak 2027
Çeyrek final: 2, 3, 4 Şubat 2027
Yarı final 1. maçları: 2, 3 veya 4 Mart 2027
Yarı final 2. maçları: 20, 21 veya 22 Nisan 2027
Final: 29 Mayıs 2027
Açıklamada 5. eleme turu maçlarında 15, 16, 17 Aralık ve 22, 23, 24 Aralık tarihlerinin birlikte kullanılabileceği, Avrupa'da mücadele eden ekiplerin durumlarına göre 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinin değerlendirilebileceği belirtildi.