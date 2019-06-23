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İstanbul'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy'de 7 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen yangında, engelli oğlunu vatandaşlara teslim ederek kurtaran baba ve eşi hayatını kaybetti.

Mustafa Hatipoğlu   | 23.06.2019
İstanbul'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul

Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağı'ndaki 7 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Oğulları kurtarılan çift hayatını kaybetti

Yangın sırasında evde bulunan Barbaros Çehreli (75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli'yi (42) teslim ederek, içeride bulunan eşi Ülker Çehreli'yi (74) kurtarmaya gitti.

Bora Çehreli olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, Barbaros Çehreli ve Ülker Çehreli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

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