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Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü

Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muharrem Cin  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Kütahya'da anızdan fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Anız nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki porselen fabrikası ile bitişiğindeki depo ve mağazaya sıçradı.

Yangın, Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşımın da aksamasına neden oldu.

Kütahya Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı yangına müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluştu.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

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