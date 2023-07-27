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Kastamonu'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, 1 otomobil hasar gördü

Kastamonu'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, 1 otomobilde hasar oluştu.

Erkut Kargın, Özgür Alantor  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Kastamonu'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, 1 otomobil hasar gördü Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Kastamonu

Kentte kısa süre etkili olan fırtına nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın çatısı uçarak, site içindeki otopark ve bitişikteki Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nun oyun parkına düştü.

Olayda yaralanan olmazken otoparktaki otomobil, üzerine düşen çatı parçaları nedeniyle hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Fırtına nedeniyle Kuzey Kent Mahallesi'ndeki bir özel okulun çatısında da hasar oluştu.

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