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Araklı'da kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 3 kişinin bulunması için 343 kişilik ekip, altıncı günde çalışmalarını sürdürüyor.

Hakan Burak Altunöz   | 23.06.2019
Araklı'da kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor

Trabzon

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde, 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor. 

Çamlıktepe Mahallesi'nden geçen Kara Dere'nin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapan arama kurtarma timlerine, dalgıçlar, arama kurtarma köpekleri ile helikopterler de eşlik ediyor.

343 personel kayıp 3 kişiyi arıyor

Olayın altıncı gününde, JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplamda 343 personelin dahil olduğu çalışmalara, 75 araç, lastik bot, 2 helikopter, 62 iş makinesi ile bir de kadavra köpeği katılıyor.

Öte yandan, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda iş makineleriyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalara katılan kepçe, greyder ve iş makinelerinin sel sonrası dere güzergahında biriken taş ve molozları temizleyerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor.

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