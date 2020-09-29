Euro
9.20
Dolar
7.84
BIST 100
1,129.30
Altın
1,888.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı”nda video konferans yoluyla konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul'da yağış ve dolu akşama kadar etkili olacak

Prof. Dr. Şen, "Yer seviyesi çok sıcak olduğu için CB denilen bulutlar çok çabuk gelişti ve 10-12 kilometre kalınlığa ulaştı. Bu dolu yapar. Trakya hariç İstanbul'da akşama kadar dolu tehlikesi devam ediyor ve sonrasında doğuya doğru kayıyor." dedi.

Hanife Sevinç   | 29.09.2020
İstanbul'da yağış ve dolu akşama kadar etkili olacak

İstanbul

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya hariç İstanbul'da bugün akşama kadar dolu tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden emekli Prof. Dr. Orhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan sağanak ve yer yer dolu yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini, yarından sonra normale döneceğini söyledi.

Bugünkü durumun beklenilen bir şey olduğunu dile getiren Şen, şöyle devam etti:

"Marmara'nın doğusundan itibaren Karadeniz Bölgesi'nde bugün sağanak ve dolu yağışı olur. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında da iki gün daha bu şekilde yağış görülebilir. İstanbul'da 28-29 derece sıcaklık vardı. Bunun üzerine gelecek olan nemle hava bunu yapacaktı zaten. Yer seviyesi çok sıcak olduğu için CB denilen (cumulenimbus) bulutlar çok çabuk gelişti ve 10-12 kilometrelik bir kalınlığa ulaştı. Bu dolu yapar. Trakya hariç İstanbul'da bugün akşama kadar dolu tehlikesi devam ediyor ve sonrasında doğuya doğru kayıyor. Kocaeli çevresi, Karadeniz sahili ve Karadeniz'in iç kesimlerinde de şiddetli yağış tehlikesi devam ediyor."

Vatandaşları uyardı

İstanbul ve Marmara'nın doğusunda yarın akşama kadar yağışın devam edeceğini dile getiren Şen, sıcaklıkların da 29 dereceden 23 dereceye kadar düşeceğini söyledi.

Eylül ayının yaz gibi yaşandığını ifade eden Şen, "Yarından sonra artık yönümüzü sonbahara, kısa doğru çeviriyoruz. Sıcaklıklar artık 6-7 dereceye kadar düşecek. Bu sonbaharın girişi." dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, bugün aralıklı olarak beklenen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlara tehlikenin geçmediği, tedbirli davranılması, ağaç ve çatı altlarından uzak durulması, araçlarını güvenli bir yere park etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib'de okullar Kovid-19 nedeniyle gecikmenin ardından açıldı
İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 167 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede eşi ve çocuklarından ayrı 5 ay geçirdi

Benzer haberler

Ümraniye'de dolu binalarda ve araçlarda hasara neden oldu

Ümraniye'de dolu binalarda ve araçlarda hasara neden oldu

İstanbul'da yağış ve dolu akşama kadar etkili olacak

İstanbul'da sağanak ve dolu etkili oldu

İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Ayvalık'ta fırtına ve dolu etkili oldu

Ayvalık'ta fırtına ve dolu etkili oldu