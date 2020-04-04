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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını bildirdi.

Semra Orkan   | 04.04.2020
İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."


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