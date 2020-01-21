İmamoğlu'ndan taksi plakası açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yeni taksi plakalarına ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek, bu konuda çalışmaları olduğunu belirtti.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerine Zeytinburnu ile devam etti.
İBB ve Zeytinburnu heyetleri, sunumun ardından ilçede yapımları devam eden projelerle ilgili saha gezisine çıktı.
İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da saha incelemesi sırasında yanıtladı.
İmamoğlu, bir gazetecinin "Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddia ediliyor. Böyle bir çalışma var mı?" sorusuna, şu karşılığı verdi:
"İBB, İstanbul'un ihtiyaçlarını gözetliyor. Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı. Her konuda yaptığımız paylaşımcı, toplumla diyalog kuran, meslek erbabı olan, insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip, bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an, 'Şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi plakaları satacağız.' diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır."
İmamoğlu, "Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarının İBB tarafından yapımı durdurulduğu iddia ediliyor. Durduruldu mu? Durdurulduysa, nedenini öğrenebilir miyiz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:
"Durdurulma diye bir şey yok. Oradaki yollarla ilgili daha önceki yönetim döneminde, aslında tabiri caizse bir ihale karmaşası yaratılmış ve yaşatılmış. Ne yazık ki oradaki yol yapımının içerisinde, İstanbul'un muhtelif birçok yerindeki yol yapımı da dahil, bir süreç yaşanmış. Oradaki iş, başka yere aktarılmış. Zaten biz geldiğimizde duran bir yol yapım süreci vardı, Şehir Hastanesinin orada. Bu konuda arkadaşlarım, bakanlık yetkilileri, valilik bünyesinde toplantılar yapıyorlar. Bu sürece, hastanenin açılmasına dair zamana göre bir ortak akılla iş birliği yapmaya çalışılıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.