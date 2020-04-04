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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümünde taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'i arayarak taziyelerini ifade etti.

Berk Özkan   | 04.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümünde taziye telefonu

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i arayarak taziyelerini ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Tuğrul Türkeş ile telefonla yaptığı görüşmelerde, merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

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