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İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştıkları sürücüye müdahale ettikleri iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, emniyette ifade verdi.

Halis Akyıldız   | 04.11.2019
İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibinde yer alan biri polis iki güvenlik görevlisi ile Beylikdüzü'nde seyir halindeyken başka bir araçta bulunan S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.A'nın kullandığı otomobilin aynası diğer aracın aynasına çarptı.

Bunun üzerine Gürpınar Mahallesi'nde eşinin de içinde bulunduğu aracı durduran S.A. ile güvenlik görevlilerinin tartışması burada devam etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

S.A. ile diğer iki güvenlik güvenlik görevlisi, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu

Taraflar emniyetteki ifadesinde, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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