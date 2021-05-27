Euro
10.33
Dolar
8.46
BIST 100
1,427.06
Altın
1,899.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 27.05.2021
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

Istanbul

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19’a yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü
Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu

Benzer haberler

İki ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İki ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul'dan Çin'e uzanan online oyun ve bahis dolandırıcılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

İstanbul'dan Çin'e uzanan online oyun ve bahis dolandırıcılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı