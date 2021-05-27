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İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 27.05.2021
İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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