İki ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Mersin ve Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde Hint keneviri eken şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 ilçede düzenlendikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde 54 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 7 adrese yaptıkları eş zamanlı baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde 4,68 gram metamfetamin, 7,13 gram eroin, 86,98 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.