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İki ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Mersin ve Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal, Muzaffer Çağlıyaner   | 27.05.2021
İki ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Mersin

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde Hint keneviri eken şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ilçede düzenlendikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 54 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 7 adrese yaptıkları eş zamanlı baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 4,68 gram metamfetamin, 7,13 gram eroin, 86,98 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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