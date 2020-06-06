İstanbul'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında berber, AVM'deki iş yeri, pazar yeri, kahvehane, hamam, lokanta, spor merkezi, park-mesire yeri, otel, taksi ve toplu ulaşım araçlarının denetlendiğini bildirdi.
İstanbul
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, sağlığınız için dün 2 bin 602 berber, 88 AVM'de 2 bin 587 iş yeri, 99 pazar yeri, 1430 kahvehane, 126 hamam, 2 bin 215 lokanta, 388 spor merkezi, 418 park-mesire yeri, 394 otel, 2 bin 648 taksi, 6 bin 971 toplu ulaşım aracını denetlendik." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında denetimlerden karelere yer veren Yerlikaya, kurallara uyanları alkışladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.