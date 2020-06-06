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Türkiye

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 06.06.2020
Marmara'da sıcaklık artıyor Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıkların, bölgede 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri üzerine çıkması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


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