Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklıkların, bölgede 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri üzerine çıkması öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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