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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Kemal Özdemir   | 06.06.2020
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Erzincan

Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.



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