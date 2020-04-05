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Sağlık

Evinde yaşlısı olanlara ortak aktivite önerileri

SBÜ Öğretim Üyesi, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı, "Büyüklerinizin sosyal hayatta görüştükleri arkadaşlarıyla görüntülü konuşabilmesini sağlayın." dedi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.04.2020
Evinde yaşlısı olanlara ortak aktivite önerileri

Ankara

Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinde kalan yaşlıların, arkadaşlarıyla görüntülü konuşmasının sağlanması, birlikte film seyredilmesi, zeka oyunları oynanması ve fiziksel aktiviteyle psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunmasına yardımcı olunabilineceği belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. İlker Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "evde kal" çağrıları üzerine sosyal izolasyon kapsamında evinde oturan yaşlıların sağlığının korunması ve evinde yaşlısı olan hane halkına önerilerde bulundu.

Bu süreçte evden çıkmamanın yaşlı bireylerin ve toplum genelinin sağlığını korumada kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan Taşçı, "Aslında bir geriatrist veya 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin doktoru olarak öteden beri düzenli evden çıkmanın önemine vurgu yaparım. Bu önerinin sağlığı korumada çok yönlü faydası olduğunu hem geriatristler hem de yaşlılarımız bilir. Ancak, şu günlerde kati olarak aksi yönde davranmalı ve evden çıkmamaya özen göstermeliyiz." diye konuştu.

Taşçı, büyüklerin sağlık durumunun yaşanılan günlerden en az etkilenmesi için ev içinde de yapılması gerekenler olduğunu anlattı.

"Birlikte sosyal aktivite yapın"

Toplumda yalnız yaşayan büyüklerin az olmadığına dikkati çeken Taşçı, "Tek başına yaşayan büyüklerinizin yiyecek, temizlik malzemesi ihtiyaçlarını gidermenin yanında onlarla daha sık iletişim kurmaya çalışınız. Böylece kendilerini daha çok güvende hissedeceklerdir." tavsiyesinde bulundu.

Taşçı, doğru ve sağlıklı beslenmenin önemine de işaret ederek şunları kaydetti:

"- Siz fark edemeseniz bile yaşanan en küçük iç sıkıntısı iştahı bozabilir. Yaşlılarınızla beraber yemek yiyin, su için, yemeğini bitirdiklerinden emin olun. Birlikte yemek, etkin bir moral kaynağıdır.

- Beraber fiziksel aktivite yapın. Büyüklerinizi de alın ve beraber germe ve denge egzersizlerine başlayın. İnternette yer alan yaşlılara egzersiz tarifi için programlardan faydalanabilirsiniz.

- Arkadaşlarına ulaşması rahatlatabilir. Büyüklerinizin sosyal hayatta görüştükleri arkadaşlarıyla görüntülü konuşabilmesini sağlayabilirsiniz. Akranlarıyla temas kurması sıkılmamasına yardımcı olacaktır.

- Aile içi iletişimi artırın. Uzaktaki çocukları, torunları ve akrabalarıyla daha sık görüşmelerini sağlayın. Siz de sohbet edin.

- Teknolojik araçlarınızı paylaşın. Biraz yardımcı olursanız akıllı telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı kullanabildiklerini göreceksiniz. Size düşen ise cihazlarınızı büyüklerinizle paylaşmayı öğrenmek.

- Birlikte sosyal aktivite yapın. Beraber sinema filmi, dizi, belgesel seyredin. Bunu yaparken onların sevdiği programı açtığınızdan emin olun. Seyrederken ilgi gösterin ve telefonunuza dalıp gitmeyin.

- Oyun oynayın. İlgi çekici zeka oyunları birçok evde var. Okuma, büyüklerinizin görme, işitme zorluğu varsa torunuyla takım olabilir. Kolayca sizi yenebildiklerini göreceksiniz.

- Haber programlarını aralıklı açın. Gün boyu devamlı haber seyretmek böyle zamanlarda farkında olmadan stresin artmasına neden olabilir. Günde 2-3 defa haber bülteni izlemek yeterli olacaktır.

- Genel sağlık durumunu gözlemlemeye devam edin."

Prof. Dr. Taşçı, "Tedbir alır ve önerilere tam uyarsak çok geçmeden sıraya geçip büyüklerimizin tekrar ellerinden öpeceğiz, onlarla kucaklaşacağız." dedi.

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