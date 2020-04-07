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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Politika

Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zuhal Demirci   | 07.04.2020
Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in görüşmesinde, yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı. 

Çavuşoğlu, ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile de telefonda görüştü.

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