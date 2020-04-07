Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in görüşmesinde, yeni tip koronavirüsüyle (Kovid-19) mücadele konusu ele alındı.
Çavuşoğlu, ayrıca Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile de telefonda görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.