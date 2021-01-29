Euro
8.84
Dolar
7.28
BIST 100
1,487.61
Altın
1,863.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin litre kaçak etil alkol ve 3 bin litre sahte içki ele geçirirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emin İleri   | 29.01.2021
İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince sahte alkol üretimi yapan şüpheliler, yaklaşık iki ay takip edildi. Sahte içki yapımında kullanılmak üzere İstanbul’a kaçak yollarla getirilen yüklü miktarda etil alkol, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilere ait TIR’da yapılan aramalarda 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 10 bin litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, H.M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerine gelen kaçak etil alkollerin yakalandığını bilgisini alan şüphelilerin, daha önce ürettiği sahte içkileri aynı gün il dışına kaçırmaya çalıştığını tespit eden Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolunda bu kez bir kamyoneti takibe aldı ve operasyon düzenledi.

Kamyonette yapılan aramalarda 100 Cl'lik şişelerde 3 bin litre sahte içki ele geçirilirken, İ.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 700 bini geçti
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor
'Ölüm etrafınızda kol geziyor diye düşünüyorsunuz'
'Sürekli öleceğimi, boğulacağımı, ikinci nefesimi alamayacağımı düşündüm'
Gürcistan'a ilk Kovid-19 aşısı şubat sonunda getirilecek

Benzer haberler

İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu

İstanbul'da jandarmadan sahte içki operasyonu

Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi