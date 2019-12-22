Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde bin litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır bin litre sahte içki bulundu.
Adana
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekip, yapım aşamasında ve satışa hazır bin litre sahte rakı ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli Z.K'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.