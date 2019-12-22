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Mardin'deki kayıp çift bulundu

Takip edildiklerini zanneden Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinin 3 gündür bir ahırda saklandığı öğrenildi.

Halil İbrahim Sincar   | 22.12.2019
Mardin'deki kayıp çift bulundu

Mardin

İlçede 3 gündür kayıp olan Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinin bulunması amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Alperen Bolat'ın talimatıyla Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri tarafından ekipler oluşturuldu.

Çifte ait aracın bulunduğu Çınarcık Mahallesi'nde yoğunlaşan ekipler, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Ekipler "drone" desteğiyle çiftin kaybolduğu bölgeyi havadan taradı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu çift, gece saatlerinde Çınarcık Mahallesi yakınlarında bir ahırda bulundu.

Sağlık kontrolü için Kızıltepe Devlet Hastanesine getirilen Akbulut çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Çiftin, takip edildiklerini zannettikleri ve araçlarını terk ederek 3 gündür bir ahırda saklandıkları öğrenildi.

Mersin'den 19 Aralık'ta yakınlarını ziyaret etmek amacıyla otomobille işçi Veysi Akbulut, eşi Fatıma ile kayınbabası Mehmet Sait Akbulut'un Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine gelmiş, akşam yemeğinin ardından bir süre dinlenen 2 çocuk sahibi çift, daha sonra marketten alışveriş yapmak için evden çıkmıştı.

Bir süre sonra kayınbabası Mehmet Sait Akbulut'u telefonla arayan Veysi Akbulut, takip edildiklerini belirtip yardım istemiş, ardından da Akbulut çiftine ulaşamayan yakınları, durumu polis merkezine iletmişti. Yapılan araştırmada, çifte ait otomobil hasar verilmiş ve lastiği patlatılmış halde bir tarlada bulunmuştu.

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