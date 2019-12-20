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Malatya'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Volkan Kaşik   | 20.12.2019
Malatya'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

Malatya

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yeşilyurt'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 4 distilasyon cihazı, 2 kaynatma kazanı ve muhtelif yardımcı maddeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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