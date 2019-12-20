Malatya'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Malatya
Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Yeşilyurt'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 4 distilasyon cihazı, 2 kaynatma kazanı ve muhtelif yardımcı maddeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.