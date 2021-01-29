Av yasağı nedeniyle hamsi fiyatları arttı
Av yasağının 7 Şubat'a kadar uzatılması İstanbul'da hamsi fiyatlarını artırırken, balık tezgahlarında hamsi bulmak zorlaştı.
İstanbul
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce iki kez kısmi olarak getirilen ticari amaçlı hamsi av yasağı, 7 Şubat'a kadar uzatıldı. Av yasağının uzatılması nedeniyle balık tezgahlarında hamsi bulmak zorlaşırken, fiyatlar da 20 liradan 35-40 liraya kadar yükseldi.
Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı esnafından Hacı Gün, iyi balık yemek için av yasağına uyulması gerektiğini söyledi.
Hamsinin yasak nedeniyle tezgahlarda azaldığını ancak diğer balık türlerinin bulunabildiğini belirten Gün, "Şu an buzhane hamsisi bulunuyor. Av yasağının gelmesi çok güzel oldu. Müşteri bir sene hamsi yemesin, diğer balık türlerinden yesin. Çünkü denizlerimiz verimli. Seneye av yasağına düzgün uyulursa vatandaşlarımız hamsiyi hem iri hem de bol, 15 liradan yiyebilir." dedi.
Balıkçı Muammer Arduç da yanlış avlanma nedeniyle hamsi boyutlarının giderek küçülmeye başladığına dikkati çekti. Çarşıda hamsi bulmanın zorlaştığını, buzhane hamsisinin bile pahalı olduğunu anlatan Arduç, "Balığı denizde yavru şekilde yakalıyorlar sadece hamsi değil hiçbir balık kalmıyor. Avlanmalar düzgün bir şekilde yapılırsa hamsi çoğalır, vatandaş da doya doya balık yer." ifadelerini kullandı.
Karadenizli balıkçılar "kısmi avlanma yasağı" kararını değerlendirdi
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, alınan kararı saygıyla karşıladığını ancak alelacele alınmış bir karar olduğunu savundu.
Mutlu, ilk alınan 10 günlük yasak kararının ardından ikinci kez alınan kararı da olumlu bulduklarına değinerek, şunları kaydetti:
"Dün akşam biten kısıtlama süresinin ardından Trabzon'daki ilgili kurumlarla görüştük ve yasağın devam edip etmeyeceğini sorduk. Onlar da henüz yeni bir karar olmadığını söylediler ve balıkçı teknelerimiz denize açılmaya hazırlanırken, hatta bazıları açılmışken 'yeni karar geldi, süre uzatıldı, geri dönün' dediler. Böyle bir uygulama olamaz. Bu basite alınacak bir olay değil. Tamam devlet uygun görmüş, 'piyasada satılan balıklara baktık, 10 gün yasak koyduk' denildi. Bunu saygıyla karşıladık ama artık sezonu kapatın, insanlar da umudunu kessin. Şu anda hamsilerden alınan numunenin iyi olduğu söyleniyor. Bakanlık, '3 gün denize çıkmayı serbest bırakıyoruz' diyebilir ve sonra hamsi ince ya da küçükse tekrar yasaklayabilir."
Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz ise hamsinin boyutunun küçük olması nedeniyle alınan kararı kesinlikle doğru bulduğunu söyledi.
Hamsinin büyümesi için daha uzun av yasağı süresine ihtiyaç olduğunu savunan Karadeniz, bu tür kısıtlamaların hamsinin gelişimi ile beraber denizlerdeki ömrünü de uzattığını dile getirdi.
"Bu sezonu nadasa bırakalım"
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer de kararın sezonun başında alınması gerektiğini düşündüğünü ancak geç de olsa olumlu bulduğunu anlattı.
Dinçer, "Keşke sezonun başında bu öngörüyü yapabilseydiler, biz bu kararın alınması gerektiğini daha önceden söylemiştik, 1 yıl avlanmasın demiştik ama olmadı. Sezona başlandı ve gördüler ki bu vicdani olarak hiç iyiye gitmiyor, geç de olsa sezonun arasında da olsa stokları koruma adına gerçekten çok olumlu ve cesur bir adım oldu. Bence, 'bu yıl hamsiden hayır yok' deyip bu sezonu nadasa bırakalım. Benim görüşüm, bir ay av yapılmaması yönündedir. Zaten av sezonunun bitmesine de bir ay kaldı." ifadelerini kullandı.
Bu yıl hamsi avcılığının düşmesiyle bu yasağın olumlu sonuçlarını gelecek sezon görmenin mümkün olacağını bildiren Dinçer, "Seneye kaliteli hamsinin sofralarımıza geleceğini tahmin ediyorum iklim şartlarında anormal değişiklik olmazsa. Av yasağı çabasının gerçekten yararlı olacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek sezon aynı hataya düşülmemesi için hamsi avcılığında kontrollerin çok sıkı yapılması gerektiğinin altını çizen Dinçer, şunları kaydetti:
"İlk av verilerine bakacağız, avlanan hamsi yasal boyun altında ise onu durduracağız, avlamayacağız. Balıkçıya söyleyeceğiz 'önce küçük ağ sar, bak hamsi ince ise bunu sarma, irisini al.' Çünkü onların araçları, gırgır ağı maalesef seçici davranamıyor ince balığı ayıramıyor, trol gibi değil. Popülasyonda gerçekten iri hamsi olabilir ama siz onu alamıyorsanız o zaman ona başka çare düşünmek lazım. Bir sene çok az bir süre ama hiç yoktan iyidir, hayatı kurtarma açısından elzemdir. Dinamik bir stoktur hamsi toparlayabilir ama birden de tam ideal şartlara gelmez. Bir kaç yıl kontrollü av yasağına uygun bir şekilde avcılık yaptığımız takdirde hamsi stoku kendini yenileyecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.