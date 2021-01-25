Euro
8.97
Dolar
7.38
BIST 100
1,546.66
Altın
1,865.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta “Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni”ne katılıyor
logo
Türkiye

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 25.01.2021
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul

Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Ayrıca, 17.00'de yapılması planlanan Yenikapı-Yalova ile 17.45'te planlanan Yalova-Yenikapı karşılıklı dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları A.Ş'nin de Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferleri, Kadıköy-Beşiktaş seferleri ve 17.30 Kabataş-Karaköy-Bostancı seferleri yapılamayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı
AB'nin aşılama hedefi tedarike takılıyor
Rus aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 600 bini aştı

Benzer haberler

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

Olumsuz hava koşulları İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımını etkiledi

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Bursa'da lodosun devirdiği çınar park halindeki araçların üzerine düştü

Bursa'da lodosun devirdiği çınar park halindeki araçların üzerine düştü
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli lodos uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli lodos uyarısı