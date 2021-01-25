Antalya'nın doğusunda 'çok kuvvetli' yağış bekleniyor
Antalya'nın doğusunda yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların şiddetini artırarak, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.