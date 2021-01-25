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Antalya'nın doğusunda 'çok kuvvetli' yağış bekleniyor

Antalya'nın doğusunda yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 25.01.2021
Antalya'nın doğusunda 'çok kuvvetli' yağış bekleniyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların şiddetini artırarak, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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