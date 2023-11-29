Dolar
28.92
Euro
31.76
Altın
2,044.85
ETH/USDT
2,024.50
BTC/USDT
37,696.00
BIST 100
8,009.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila ve futbolcu Maxim De Cuyper, yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligindeki Beşiktaş maçı öncesi Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Beşiktaş Kulübünün başkan adaylarından Hasan Arat, olağanüstü genel kurul öncesi "İstanbul Büyük Final" toplantısını gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar mezarları tahrip etti.

Mustafa Bikeç  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi Fotoğraf: Mustafa Bikeç / AA

Bursa

Kentte dün akşam başlayan ve saatteki hızı en yüksek 95,4 kilometre ölçülen lodos, kentte çok sayıda ağacı kökünden söktü, dallarını kırdı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mezarlığı'nda kuvvetli lodos nedeniyle köklerinden sökülüp kırılan ağaçlar, mezarların üzerine düştü.

Çok sayıda mezar hasar görürken bazı mezarlar da yerlerinden çıktı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de acilen insani ateşkese ihtiyacımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanındadır
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze işgaline dur demeye, Filistin halkına yardım etmeye devam edeceğiz
Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Benzer haberler

Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Bursa'da kuvvetli lodosta devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

Bursa'da saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan lodos etkisini sürdürüyor

Bursa'nın sahil bandında hafta sonu etkili olan fırtınanın izleri siliniyor

Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi

Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı

Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet