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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Kemal Karadağ   | 16.03.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

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