Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Oktay terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü

Yeni Zelanda'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağında terör saldırısında yaralanan Zekeriya Tuyan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Kemal Karadağ   | 16.03.2019
Oktay terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan, kardeşi Yahya Tuyan, Oktay ve Çavuşoğlu'nun bulunduğu uçakla Yeni Zelanda'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ve selamını iletti.

Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek devletin yaralı vatandaşların durumunu yakından takip ettiğini, her türlü imkanın sağlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

'Milli uçağımızı 2031'de envantere alıyoruz'

'Milli uçağımızı 2031'de envantere alıyoruz'

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

'Seçimlerden sonra bambaşka bir dönem açacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay davetine icabet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay davetine icabet
'Dünya, Avrupa'dan ve ABD'den daha büyüktür'

'Dünya, Avrupa'dan ve ABD'den daha büyüktür'
'Yörenin gönül dilini konuşamayan müftü görevini layıkıyla yerine getiremez'

'Yörenin gönül dilini konuşamayan müftü görevini layıkıyla yerine getiremez'