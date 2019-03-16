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Türkiye

8 bin bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartlarını açıkladı. Ön başvurular, 18 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Kemal Karadağ   | 16.03.2019
8 bin bekçi alımı için başvurular 18 Mart'ta başlıyor

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 8 bin bekçi alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımına yönelik başvuru şartları ilan edildi.

Buna göre, adaylar, 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde "www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvuruda bulunabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçiliği için adaylarda aranan şartlar ile alıma yönelik ayrıntılı bilgilere, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

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