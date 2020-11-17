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Irak sınır hattında şehit olan uzman çavuş Osmaniye'de defnedildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Muzaffer Çağlıyaner   | 17.11.2020
Irak sınır hattında şehit olan uzman çavuş Osmaniye'de defnedildi Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner / AA

Osmaniye

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Irak sınır hattında şehit olan uzman çavuşun cenazesi memleketi Osmaniye'de defnedildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Törene katılan şehidin eşi Hatice Topuksuz güçlükle ayakta durdu. ( Ersin Şimşek - Anadolu Ajansı )

Şehit Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Düziçi ilçesi Merkez Hacılar Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki törene kucağında 7 aylık oğlu Salim Efe'yle şehidin eşi Hatice Topuksuz, şehit yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafeye uyularak düzenlenen törende, cenaze namazının ardından şehit Topuksuz'un naaşı Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

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