Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
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