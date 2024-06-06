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Yaşam

Osmaniye'de sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini itfaiye serinletti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul bahçesine gelen itfaiye ekibi, sıcaktan bunalan öğrencileri su sıkarak serinletti.

Ersin Şimşek  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Osmaniye'de sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini itfaiye serinletti

Osmaniye

Harun Reşit İlkokulu'nda öğrenciler için düzenlenen şenliğe Düziçi Belediyesi itfaiye ekibi de çağrıldı.

Ekip, okul bahçesinde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye aracındaki suyu sıktı.

Serinleyen öğrenciler, şenlik kapsamında çalan şarkılarla dans etti.

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