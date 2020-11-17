ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camisi'ni ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindekiler, Fener Rum Patrihanesi'nin ardından Rüstem Paşa Camisi'ni ziyaret etti.
İstanbul
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi'nde 1. Bartholomeos ile yaptığı görüşmenin ardından Eminönü'nde bulunan Rüstem Paşa Camisi'ne gitti.
Cami girişinde gazetecilerin Türkiye ziyaretinin nedenine dair soruları yanıtsız bırakan Pompeo'nun cami ziyareti yaklaşık 20 dakika sürdü.
Ziyaret sırasında medya mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.
Çırağan Sarayı'nda bir süre dinlenen Pompeo, daha sonra Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell ile bir araya geldi.
Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos ile tanışmaktan onur duyduğunu belirterek "Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’ni ziyaret etmekten onur duydum. Ekümenik Patriklik, Ortodoks dünyasının lideri olarak, tüm dünyada din özgürlüğünü savunma çalışmalarımızda kilit bir ortak konumundadır." ifadelerini kullandı.
Fransa metropoliti Emanuel Adamakis de açıklamasında, Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi'ne yaptığı ziyareti "tarihi" olarak niteledi.
Adamakis, Pompeo'nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Pompeo'nun "Ayasofya Camisi'nin açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı mı?" sorusuna Adamakis, "Bu politik bir konu. Kendisi bu konuda bir açıklama yapmadı. Biz de bugün bir değerlendirmede bulunmadık. Daha önce üzüntümüzü belirtmiştik." dedi.
Ziyaretleri sonrasında resmi araçla ve konvoy eşliğinde İstanbul Havalimanı VIP Salonu'na gelen Pompeo, ABD'ye ait özel jet ile saat 16.40'ta Gürcistan'a hareket etti.
Bakan Pompeo'yu, apronda ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bazı ilgililer uğurladı.
Pompeo, uçağa binişi öncesinde ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden güvenlik görevlileriyle fotoğraf çektirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa'da başlayan ve 7 ülkeyi kapsayan programı kapsamında dün akşam İstanbul’a gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.