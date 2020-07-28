Euro
8.15
Dolar
6.95
BIST 100
1,178.75
Altın
1,930.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, birazdan TBMM’de açıklamalarda bulunuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oluyor
logo
Türkiye

İHH'dan 184 bin yetime bayramlık

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, "Kurban Rahmettir" sloganıyla yürüttüğü "Kurban 2020" çalışmaları kapsamında yurt içinde 114 bin 552, yurt dışında ise 70 bin yetim ve mağdur çocuğa bayramlık ulaştırmaya başladı.

Zeynep Rakipoğlu   | 28.07.2020
İHH'dan 184 bin yetime bayramlık

İstanbul

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre İHH, 28 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olmak ve hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Türkiye ve 52 ülkede yola çıkıyor. 

Kurban bedelinin 900 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında, yetimler için de çalışma yürütülüyor.

İHH, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırıyor. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak çalışmayla yurt içinde 81 ilde 114 bin 552 yetim, yurt dışında ise 26 ülkedeki 70 bin yetim bayramlık kıyafetlerle sevindirilecek.

Ayrıca vakıf, geliştirmiş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi'yle 51 ülkede 97 bin 456 yetimin aylık bakımını üstleniyor.

İHH'nın Bayramlık Projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, "BAYRAMLIK" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.

Ayrıca, vakfın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine "BAYRAMLIK" koduyla projeye destek olunabiliyor. Bir bayramlık bedeli 150 TL olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'
'Solunum sıkıntısı artınca insan ölüm korkusunu yaşıyor'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 823 bini geçti
Çin'de 68, Hong Kong'da 145, Güney Kore'de 28 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

İHH'dan 184 bin yetime bayramlık

İHH'dan 184 bin yetime bayramlık

Kiralık villa ve butik otellerdeki doluluk yüzde 100’e dayandı

Bir öğün yenen ağır yemek bile kalbi zorlamaya yetiyor

Bayram tatili için Güneydoğu'dan davet var

Bayram tatili için Güneydoğu'dan davet var
Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları

Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları
'Batı Karadeniz'in incisi' bayramı dolu dolu geçirecek

'Batı Karadeniz'in incisi' bayramı dolu dolu geçirecek