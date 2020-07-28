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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum." dedi.

Zeynep Rakipoğlu   | 28.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la gittiği Karacaahmet Mezarlığı'nda, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan ile kayınvalidesi Hayriye Gülbaran ve kayınpederi Cemal Gülbaran'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. 

Mezarlık çıkışında kendisine "İyi bayramlar." dileyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, basın mensuplarının "Bayram mesajınız var mı?" sorusu üzerine, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, her şeyden önce tüm milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim bu dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir ve inanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde, Kurban Bayramımız da bunlara vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda da tabii kurbanla beraber, fakir fukara, dar gelirli, yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler bu noktada şenlenecektir. Tabii bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki; aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesileyle tekrar tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum."

Koronavirüs salgınına da özellikle dikkat edilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım." ifadesini kullandı.

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