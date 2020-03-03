İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Sakarya'da, rejim unsurlarınca Suriye'nin İdlib bölgesindeki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Sakarya
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İdlib'de şehit olan askerlerle ilgili halkın üzerinde algı oluşturacak şekilde provokatif amaçlı paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 6 kişi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle adli işlem gerçekleştirildi.
Kentte, siber suçlarla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetlerinin 24 saat esasına göre devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.