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İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Sakarya'da, rejim unsurlarınca Suriye'nin İdlib bölgesindeki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uğur Subaşı   | 03.03.2020
İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Sakarya

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İdlib'de şehit olan askerlerle ilgili halkın üzerinde algı oluşturacak şekilde provokatif amaçlı paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 6 kişi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle adli işlem gerçekleştirildi.

Kentte, siber suçlarla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetlerinin 24 saat esasına göre devam ettiği kaydedildi.

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