Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu
Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.
Şanlıurfa
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personelinin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, şehidin naaşının, yarın GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.