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Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.

Müslüm Etgü   | 30.12.2021
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Şanlıurfa

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personelinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehidin naaşının, yarın GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.

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