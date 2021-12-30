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Sulak alanları doldurarak arazi kazananlara 548 bin lira ceza

Özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere yönelik 109 bin 593 lira, sulak alanları doldurup, kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara da 548 bin 48 lira ceza uygulanacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 30.12.2021
Sulak alanları doldurarak arazi kazananlara 548 bin lira ceza

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "2872​​​​​​​ sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesinin Birinci fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2022'de, ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 109 bin 593 lira, sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılması durumunda da 548 bin 48 lira idari para cezası verilecek.

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