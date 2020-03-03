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Türkiye, Koronavirüs

İran'da koronavirüs salgını esnafı vurdu

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle birçok iş yerinin "iflas" veya "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 03.03.2020
İran'da koronavirüs salgını esnafı vurdu

İstanbul

İran Ticaret Sanayi Maden Ocakları ve Tarım Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle birçok iş yerinin "iflas" veya "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Asriran" haber sitesinde göre Şafii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben yazdığı açık mektubunda, Kovid-19'un piyasaya verdiği zararlar konusunda uyarılarda bulundu.

Şafii mektubunda, "Kovid-19'un ülke genelinde yayılması nedeniyle piyasada para dolaşımının azalması, borçların artması ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi bir dizi krizle karşı karşıya kalacağız ve birçok iş yerinin iflas etmesi veya kapanmasına şahit olacağız." ifadelerini kullandı.

İran piyasasını vuracak şok dalgasının küçük ve orta ölçekli iş yerlerini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Şafii, şunları kaydetti:

"Ülkenin ticaret ve iş sektörünü yapısal ölçekte etkileyecek bu mesele, para dolaşımının sağlanamaması ve banka sistemine darbe vurulması şeklinde sorunlar doğuracaktır."

Söz konusu sürecin işsizliği ve enflasyonu arttıracağına işaret eden Şafii, krizden en az zararla çıkabilmek için esnafın borçlarının 6 ay ötelenmesi ve ham madde sağlama konusunda ithalatla ilgili kolaylıklar sağlanmasını içeren bir dizi önlem alınmasını istedi.

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

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