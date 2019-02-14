HİTÜ baca gazından 450 bin lira kar elde etti

Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulları Kampüsü'ne kurulan ve doğal gaz tüketimiyle oluşan baca gazının geri dönüşümünü sağlayan trijenerasyon sistemiyle 2,5 yılda 450 bin lira kar elde etti.

Fotoğraf: AA/Kemal Ceylan

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Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Meslek Yüksekokulları Kampüsü'ne kurulan trijenerasyon sistemiyle 2,5 yılda 450 bin lira tutarında tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Alkan, Kuzey Kampüsü'nde yer alan Isı-Enerji Merkezi'ni ziyaret ederek buradaki trijenerasyon sisteminin kuruluş çalışmalarını inceledi.

Hitit Üniversitesinin çevreci bir yaklaşımla kendi enerjisini üretmesi amacıyla projeler geliştirdiklerini belirten Alkan, bu kapsamda Meslek Yüksek Okulları Kampüsü'ne 2016 yılında 400 kilovat kapasiteye sahip trijenerasyon sistemi kurduklarını belirtti.

Trijenerasyon sisteminin, doğal gaz kullanımından oluşan atık baca gazının tekrar değerlendirilmesini sağlayan bir sistem olduğuna dikkati çeken Alkan, "Sistem, atık baca gazının geri dönüşüme kazandırılarak kış dönemi ısıtmaya, yaz döneminde de soğutmaya yönelik kullanılmasını sağlamaktadır. Bu sayede hem baca gazının doğaya salınımının önüne geçilmektedir, hem de ısıtma ve soğutma gibi temel ihtiyaçlar çok daha ekonomik ve çevreci bir yaklaşımla çözülmektedir." dedi.

Meslek yüksekokulları kampüsüne kurulan sistemin 1 Ekim 2016'da devreye girdiğini ve sistem sayesinde bugüne kadar 450 bin lira tutarında tasarruf sağlandığını vurgulayan Alkan, şunları aktardı:

"2016 rakamlarıyla yatırım maliyeti 1 milyon TL olduğu göz önüne alındığında, sistemin ihale aşamasında kurulum maliyetini yaklaşık 5 yılda amorti edeceği hesaplanmış olup, bugüne kadar üretilen enerji miktarı dikkate alındığında bu hedefe daha az sürede ulaşılacaktır. Trijenerasyon sistemleri hem tasarruf sağlamakta hem de temiz enerji üretimi ile çevre dostu olarak çalışmaktadır."

Kuzey Kampüs'te inşası devam eden Isı-Enerji Merkezi'ne de 2,4 megavat gücünde trijenerasyon sistemi kurulduğunu söyleyen Alkan, "Sistemin 1,2 megavatlık kısmının kurulumu ve testleri tamamlandı. Kuzey Kampüs'te birinci etapta kurulan 1,2 megavatlık tesisin de devreye alınmasıyla yıllık ortalama 700 bin ile 900 bin lira arasında tasarruf yapılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Rektör Alkan, yeşil enerji politikaları kapsamında kuzey kampüste 1 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuracaklarını belirterek, projenin yapım ihalesi aşamasına getirildiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Kemal Ceylan